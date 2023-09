Nintendo tar farvel med Marios stemme i video

HQ

I forrige måned avslørte Nintendo at Charles Martinet ikke lenger kommer til å legge stemme til Mario og andre figurer i selskapets spill. Martinet skal i stedet være en såkalt Mario-ambassadør, noe mannen selv nylig sa at han ikke helt vet hva betyr. Nå vet vi litt mer om det.

Det japanske selskapet har nemlig sluppet videoen av Shigeru Miyamoto og Charles Martinet som de lovet oss i august. Det er mest Miyamoto-san og Martinet som snakker om sin lidenskap for Mario og vennene hans, men vi får også litt mer informasjon om hva rollen som Mario-ambassadør innebærer. Ikke at det er noe nytt, for det blir bare gjentatt at han skal reise verden rundt, signere autografer, gjøre de ikoniske stemmene og generelt samhandle med fansen.

Det er likevel hyggelig å se Martinet, som fyller 68 år om ti dager, så livlig og lidenskapelig opptatt av Mario-universet, så det er godt å vite at han ikke skal noe sted... bortsett fra å ikke gjøre stemmer i Nintendo-spill.