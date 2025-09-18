Nintendo tar patent på et Achievement-system for Switch

HQ

Da Microsoft lanserte Xbox 360 og introduserte Achievements, innledet de en ny æra. Spillerne jaget de ettertraktede poengene, og etter noen år ble Sony tvunget til å hoppe om bord midt i generasjonen med sin kopi, Trophies. Siden den gang har Steam også lagt til Achievements, som nå er standard på nesten alle de store plattformene.

Bortsett fra... Nintendo. De går som kjent sine egne veier, og det var først på Switch 2 at de inkluderte en online-modus som matcher det Microsoft har tilbudt i to tiår, og det er fortsatt mer komplisert å legge til nye venner fordi Friend Codes (eller QR-koder) brukes. De har vært helt uinteressert i Achievements, bortsett fra i enkelttitler som Mario Kart World.

Men kanskje endring er på vei. GoNintendo rapporterer at Nintendo tidligere denne måneden registrerte et patent som høres mistenkelig ut som Achievements, nemlig at du må fullføre visse oppgaver i ulike spill for å tjene en sentral belønning. I stedet for bare poeng ser det ut til at Nintendo ønsker å dele dette opp i digitale bonuser som bakgrunnsbilder og ikoner, og så kan du bruke poengene til å kjøpe flere ting.

Det ser imidlertid ut til å være et system som bare vil være tilgjengelig for Switch Online -abonnenter ... forutsatt at det i det hele tatt blir brukt. Det er ikke uvanlig at patenter blir registrert, men aldri implementert.

Hva tror du om dette? Hadde det vært morsomt om Nintendo lanserte sitt eget Achievement -system for Switch -familien?