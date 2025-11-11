Nintendo teaser for nytt Lego Ganondorf-diorama

HQ

Fans av Lego og Zelda ser ut til å ha noe helt spesielt å se frem til neste år. Nintendo har nettopp bekreftet at det neste store byggesettet er på vei, og å dømme etter det korte videoklippet som er lagt ut på X, handler det om et Ganondorf-diorama - hentet rett fra det endelige slaget i Ocarina of Time.

Dette henger også godt sammen med Great Deku Tree-settet som ble utgitt for en tid tilbake, og stemmer også overens med noen av ryktene som har versert på nettet en stund nå.

Ifølge flere pålitelige kilder vil settet bestå av 1003 stykker og er planlagt utgitt 1. mars neste år. Den eksakte prisen på det nye settet er fortsatt ukjent, men basert på antall brikker og det faktum at det er et lisensiert produkt - samt å sammenligne det med det tidligere nevnte Deku Tree - vil det mest sannsynlig selges for minst 180 dollar.

Er du klar for litt mer Zelda Lego?