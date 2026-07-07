Nintendo topper Famitsus avstemning om beste utvikler

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Da det japanske spillmagasinet Famitsu nylig feiret sitt 40-årsjubileum, benyttet det anledningen til å spørre leserne om hvilken spillutvikler som faktisk er best, sammen med en rekke andre spørsmål om maskoter, nyutgivelser, oppfølgere og mer.

Nintendo fikk flest stemmer i kategorien Beste utvikler og slo dermed Capcom, Square Enix og andre. Nintendo Everything fremhever nå dette, ettersom Nintendo har kommentert seieren, og her er hva de hadde å si om saken:

«Takk for at dere valgte Nintendo som nr. 1 i kategorien «Spillutvikler jeg liker». Vi er også svært glade for at Mario og The Legend of Zelda har blitt så godt mottatt. Helt siden Famicom (NES) ble lansert i 1983, har vi gitt mange muligheten til å prøve videospill, og vi er takknemlige overfor Famitsu for å ha holdt kundene engasjert og støttet oss gjennom disse 40 årene.

I løpet av disse 40 årene har teknologien knyttet til spillutvikling utviklet seg, og omgivelsene har også endret seg, men vi har fortsatt å holde fast ved «originalitet» som vårt sentrale tema, gått gjennom prøving og feiling og lært mye mens vi har skapt underholdning med målet om å bringe smil til kundenes ansikter. Hvis denne 40 år lange reisen har blitt en del av alles minner, er det ingenting som ville gjøre oss lykkeligere. Nintendo vil fortsette å prøve ut ulike ting, med sikte på unik underholdning som bare vi kan skape, og jobbe hardt for å nå dette målet. Vi håper vi kan fortsette å regne med deres støtte fremover.

Til slutt, for å feire Famitsus 40-årsjubileum, håper vi å fortsette å utvikle et gjensidig fordelaktig partnerskap for å holde spillbransjen levende.»

Hva synes du, har Famitsus lesere rett?