Nintendo utelukker ikke ytterligere prisøkninger for Switch 2 på sikt

Mens Microsoft og Sony ser ut til å ha konkurrert med hverandre om hvem som kan ta mest betalt for PlayStation 5 og Xbox Series S/X, har Nintendo så langt latt prisen på Switch 2 være uendret. Og de har teknisk sett fortsatt ikke rørt den, men kunngjorde likevel i forrige uke at det vil komme prisøkninger for Switch 2 i september.

Det er uheldig, men det kan faktisk bli enda verre. Selv om prisen ikke engang har gått opp ennå, sa Nintendos administrerende direktør Shuntaro Furukawa under en Q & A-økt med selskapets investorer at han ikke kan love at prisøkningene er over :

"Det er fortsatt usikkerhet knyttet til komponentprisene, og vi kan bli påvirket av dem, ikke bare i år, men også neste år. Vi ønsker å kunne reagere fleksibelt på enhver situasjon som måtte oppstå."

Når det er sagt, kan vi bare håpe at dette scenariet aldri kommer til å skje. Hvis du vil kjøpe en Switch 2 til dagens pris, har du flere måneder på deg, så benytt deg av det.