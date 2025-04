Nintendo utgir en spesialutgave av Nintendo Magazine med fokus på Switch 2 i mai

HQ

Siden den utvidede avdukingen 2. april, samt de personlige arrangementene der media (og selvfølgelig vi selv) har kunnet prøve den, har informasjon om Nintendo Switch 2 og dens katalog av tilbehør og spill kommet nesten daglig, om enn i små drypp. Det betyr at nesten hver eneste lille forhåndsvisning eller kunngjøring er på toppen av de daglige nyhetene. Kanskje ikke alltid på den måten Nintendo ønsker (f.eks. når det gjelder konsoll- og spillpriser), men det er likevel av allmenn interesse.

Nå kommer det informasjon som japanske spillere vil få tilgang til. Nintendo har kunngjort at en spesialutgave av Nintendo Magazine (Nintendos offisielle magasin) vil komme i butikkene 9. mai, samt bli delt ut på personlige lanseringsarrangementer for Switch 2-fans. Dette Nintendo Magazine vil også bli distribuert digitalt, og vil inneholde all slags informasjon, både kjent og upublisert, om den kommende konsollen, som etter planen skal lanseres den 5. juni.

I Europa, USA og andre territorier er det ingen informasjon om lignende initiativer, men vi håper å kunne gi deg i løpet av de kommende ukene den mest relevante informasjonen om det som ser ut til å være et flott minneobjekt for ankomsten av Nintendo Switch 2.