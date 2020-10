Nintendo utgir engelsk versjon av første Fire Emblem i tidsbegrenset periode

Den taktiske Fire Emblem-serien har etter hvert blitt meget populær i Vesten, men sånn har det ikke alltid vært. Serien så for første gang dagens lys i 1990 med spillet Fire Emblem: Shadow Dragon and the Blade of Light, men det ble kun utgitt i Japan. Nå, 30 år senere, har Nintendo tenkt til å gjøre noe med dette.

Fire Emblem: Shadow Dragon and the Blade of Light inntar Nintendo eShop den 4. desember, men kun i en tidsbegrenset periode. Den 31. mars blir spillet nemlig fjernet fra eShoppen, akkurat som Super Mario 3D All-Stars og Super Mario Bros. 35.

Fire Emblem: Shadow Dragon and the Blade of Light blir det andre Fire Emblem-spillet tilgjengelig på Nintendo Switch, etter at Fire Emblem: Three Houses ble utgitt i fjor.