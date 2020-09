Nintendo utgir Game & Watch-konsoll i november

Du ser på Annonser

Nintendo har hatt enorm suksess med deres minikonsoller, som spiller emulerte versjoner av klassiske spill fra NES og SNES. Nå lanserer Nintendo en ny retrokonsoll, denne gangen i anledning Marios 35-årsjubileum.

Game & Watch Super Mario Bros. er designet på samme måte som den første Game & Watch-konsollen som ble lansert i Japan i 1980. På denne kan du spille originale Ball, som startet det hele, og selvfølgelig bruke den som klokke.

Det som er nytt denne gangen er først og fremst at konsollen kommer med en fargeskjerm, dette fordi den også kommer med det originale Super Mario Bros. Og ikke nok med det, for Super Mario Bros.: The Lost Levels er også inkludert for de som er ute etter en skikkelig utfordring.

Konsollen utgis den 13. november. Vi vet fortsatt ikke hvor den kan forhåndsbestilles her i Europa, eller hva prisen blir, men vi oppdaterer så snart vi vet mer.