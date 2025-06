Nintendo: "Vi beklager ulempene forårsaket av denne innledende Switch 2-etterspørselen"

HQ

Til tross for at det var mange Switch 2-konsoller tilgjengelig ved lanseringen, og flere nesten uslåelige salgsrekorder ble satt, har den vært så populær at mange har blitt stående uten konsoll. Under et nylig møte med Nintendo-investorer (takk til Nintendo Life) ble det stilt spørsmål om hvorvidt selskapet hadde feilvurdert interessen og hva årsaken til dette var.

Nintendos administrerende direktør Shuntaro Furukawa ba om unnskyldning for situasjonen og svarte som følger (via NStyles) :

"For øyeblikket overstiger etterspørselen etter Switch 2 i mange land tilbudet, og vi klarer ikke å møte det. Vi forstår at noen aksjonærer heller ikke har klart å skaffe seg den. Vi begynte å akseptere loddsalg i My Nintendo Store i april. Responsen overgikk langt våre forventninger, og jeg kunngjorde i mitt navn på X at det var 2,2 millioner søkere, sammen med en unnskyldning.

Siden den gang har vi gjennomført fire loddsalg, men noen personer ble ikke valgt ut. Vi har kunngjort at det femte lotteriet vil finne sted fra og med juli. Mange vanlige forhandlere har også gjennomført loddsalg. Antallet butikker som tilbyr salg i butikk, øker gradvis.

Som selskap jobber vi med å forbedre produksjonssystemet vårt for å kunne levere så mange enheter som mulig. Vi beklager ulempene som har oppstått på grunn av den første etterspørselen, som var langt større enn forventet."

På samme arrangement forklarte Furukawa også at de hadde forsøkt å belønne gamle kunder ved å gi dem prioritet til å kjøpe en enhet gjennom Nintendo selv, for å beholde dem mellom generasjoner, noe han mener har vært vanskelig tidligere.