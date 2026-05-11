Nintendo: "Vi har nye titler forberedt for andre halvdel av dette regnskapsåret"

Det er ikke som om noen egentlig forventet noe annet, og vi vet at Splatoon Raiders kommer i juli, og at Fire Emblem: Fortune's Weave også er planlagt til andre halvdel av 2026. Det er imidlertid ikke nok, og mange har derfor klaget på at Nintendo for øyeblikket slipper altfor få spill til Switch 2.

Det er ikke bare vi spillere som mener dette, men også Nintendos eiere, og derfor kom temaet opp under en Q&A-økt etter fredagens kvartalsrapport, og transkripsjonen har nå blitt sluppet. Der får vi vite at Nintendos sjef Shuntaro Furukawa innrømmer at det rett og slett tar lengre tid å utvikle spill for Switch 2 (mer ytelse gir flere muligheter, og det kreves bedre grafikk) :

"Ideelt sett skulle vi gjerne levert nye titler oftere og raskere, men som du påpekte, har utviklingsperiodene for programvare blitt lengre enn før. Vi vil likevel fortsette å jobbe med ulike initiativer for å sikre at mange titler kan spilles på Nintendo Switch 2, ved å forbedre utviklingssystemet og utviklingsprosessen vår."

Heldigvis betyr ikke dette at vi må vente i all evighet på altfor få spill, for Nintendo bekrefter også at de har flere på gang, med start så tidlig som i 2026 :

"Når det gjelder fremtiden, forbereder vi en rekke nye titler for Nintendo Switch 2, uavhengig av om de er såkalte store titler eller ikke. I tillegg har vi nye titler forberedt for andre halvdel av dette regnskapsåret, i tillegg til de som allerede er kunngjort, og vi vil gi detaljer på riktig tidspunkt."

Det er verdt å merke seg at Furukawa nevnte både større og mindre spill, noe som får oss til å tro at fokuset på litt billigere spill - som Star Fox-remaken og Splatoon Raiders - er noe Nintendo vil fortsette å prioritere fremover. Ved å gi ut billigere og litt mindre titler kan de holde et høyere tempo, og kanskje ikke alt trenger å være AAA-kaliber, eller hva tror du?