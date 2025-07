Nintendo: "Vi tror det er mulig å utvikle spillprogramvare med kortere utviklingstid"

HQ

Vi er alle klar over at spillbransjen står overfor litt av en krise når det gjelder store titler. Før i tiden fikk vi noen virkelig massive spill hver måned, men nå ser lanseringslistene ganske tomme ut.

Mange spill tar så lang tid å utvikle at de hopper over hele konsollgenerasjoner (ingen av de største The Elder Scrolls- eller Grand Theft Auto-titlene kom til PlayStation 4 eller Xbox One), selv om det tidligere var vanlig at hele trilogier ble utgitt for samme format (som Gears of War eller Mass Effect). Dette påvirker også Nintendo, som nettopp har lansert Switch 2.

Under en spørsmål og svar-økt for investorer uttrykte en deltaker bekymring for økte utviklingskostnader for Switch 2-titler, noe som kan føre til færre og dyrere spill. Dette kan igjen potensielt føre til en nedgang i antall spillere. Nintendos administrerende direktør Shuntaro Furukawa anerkjente bekymringen og forklarte at det er noe de har vurdert og prøver å ta tak i:

"Utviklingen av spillprogramvare har i den senere tid blitt mer omfattende og tatt lengre tid, noe som har resultert i høyere utviklingskostnader. Spillbransjen har alltid vært en høyrisikobransje, og vi erkjenner at de økende utviklingskostnadene øker denne risikoen.

Utviklingsteamene våre jobber med å finne ulike måter å opprettholde vår tradisjonelle tilnærming til spillutvikling på, samtidig som utviklingsarbeidet blir stadig mer omfattende og tar lengre tid. Vi mener det er viktig å gjøre de nødvendige investeringene for en mer effektiv utvikling."

En måte de ønsker å løse problemet på, er rett og slett å forkorte utviklingstiden, selv om Furukawa ikke gir noen konkrete eksempler:

"Vi tror også at det er mulig å utvikle spillprogramvare med kortere utviklingstid som likevel gir forbrukerne en følelse av nyhet. Vi ser dette som en potensiell løsning på bekymringen for økende utviklingskostnader og programvarepriser, og vi vil utforske dette fra ulike vinkler i selskapet."

Kortere utviklingstid ville selvsagt vært kjærkomment, men hva tror du, er det mulig å oppnå det med samme kvalitet, eller må Nintendo og deres fans også lære seg å leve med urimelig lange utviklingstider?