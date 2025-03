Nintendo vil at du skal dele dine digitale Nintendo Switch-spill med venner og familie

HQ

Hvis du er en som liker å prioritere fysiske spillmedier på grunn av mulighetene det åpner for å dele spill med venner og familie og slikt, hadde Nintendo noen veldig gode nyheter å dele under sin Direct.

Virtual Game Cards har blitt annonsert med en rekke nye muligheter for å omsette digitale kjøp til digitale spillkort som kan overføres. Disse fungerer som fysiske spillkort, i og med at de gjør det mulig for brukere å dele media med venner og familie gjennom lokal trådløs spilling, og til og med laste opp individuelle spill på en annen konsoll samtidig.

I bunn og grunn er det en måte å få mer igjen for pengene når det gjelder digitale Nintendo-kjøp, og det blir snart en realitet, ettersom det vil debutere som en del av en programvareoppdatering som kommer til Switch en gang i slutten av april.

For mer om Virtual Game Cards, sjekk ut hele videoen nedenfor.