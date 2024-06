Nintendo vil fortsatt ikke fortelle noen hvem som utvikler Mario & Luigi: Brothership

HQ

Nintendo har i det siste kommet inn i en litt frustrerende trend, der de holder tilbake og nekter å fortelle fans og media nøyaktig hvem som utvikler mange av spillene sine. Vi må ofte vente til spillet lanseres for å finne ut hvem som har laget det ved å se rulleteksten...

Og denne trenden fortsetter med Mario & Luigi: Brothership. Det kommende spillet, som skal debutere i november, blir laget av en utvikler som Nintendo fortsatt nekter å navngi. Dette er til og med med tanke på at Game File nådde ut til den japanske titanen for å forhøre seg om hvilket team som lager spillet, som Nintendo svarte på:

"Noen av de opprinnelige utviklerne som jobbet med franchisen er involvert i utviklingen av Mario & Luigi: Brothership. For mer informasjon om utviklerne, vennligst følg med på spillkredittene ved utgivelsen."

Dette tyder mer enn noen gang på at det er et tredjepartsstudio som lager Brothership, ettersom Nintendo har vært nølende med å bekrefte når det ikke er et førstepartsteam som utvikler et spill, slik tilfellet var med Princess Peach: Showtime og Super Mario RPG nylig.

Hvem tror du lager Brothership?