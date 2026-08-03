Nintendo vil i morgen vise frem 20 minutter av « Fire Emblem: Fortune’s Weave

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Hvis du har ventet spent på neste kapittel i Fire Emblem-sagaen, og hvis du har merket av 17. september i kalenderen din, vil du ikke gå glipp av det Nintendo har planlagt i morgen.

Den japanske spillgiganten har bekreftet at den 4. august kl. 15:00 BST/16:00 CEST vil den arrangere en «Fire Emblem: Fortune's Weave Direct», der den vil presentere omtrent 20 minutter med informasjon om det etterlengtede turbaserte rollespillet.

Når dette nå er planlagt, må du ikke glemme å følge med for å se hvordan prosjektet med en tydelig spansk karakter vil utnytte Nintendo Switch 2-plattformen om rundt seks uker.