Nintendo vil utvide styret med ytterligere tre kvinner

Ifølge Nintendos nylige årsrapport er det Kyoto-baserte selskapet i ferd med å innlemme tre kvinner i ledergruppen i svært relevante stillinger. Blant dem er Miyoko Demay, tidligere president for Tiffany & Co. i Japan. Eiko Osawa og Keiko Akashi, to personer med lang fartstid innen regnskap og skatt, vil også få plass i styret. Demay er foreslått som eksternt styremedlem, mens de andre nominerte vil sitte i revisjons- og kontrollkomiteen i selskapets styre. Disse forslagene vil bli lagt frem for avstemning blant alle aksjonærene i midten av juni.

Dokumentet viser også at første gang en kvinne inntok en rolle av et slikt kaliber i selskapet var i 2020, da Asa Shinkawa ble stemt inn. På det tidspunktet feiret japanerne 130 år med historie, og frem til nå hadde ingen annen kvinnelig lederskikkelse blitt nominert.

På den annen side rapporterte Axios i fjor at 4,2 % av Nintendos ledere i det japanske hovedkvarteret er kvinner. Dette tallet har heller ikke økt siden 2021, kort tid etter at de fikk flere kvinner i toppledelsen. For å gjøre vondt verre får den gjennomsnittlige kvinnelige kontorarbeideren 72 % av lønnen til menn. Den japanske produsenten peker imidlertid på ansiennitet som hovedårsaken til dette, og sier at flertallet av veteranene er menn og derfor får høyere lønn.

Med tanke på disse kvinnelige kandidatene og den tydelige interessen for å utvikle kvinnelige karakterer i Nintendos spill og filmer, med Princess Peach: Showtime! ble en millionselger på bare ni dager, og i påvente av avsløringen av Samus Arans neste eventyr i Metroid Prime 4, ser det ut til at Nintendo vil fortsette å redusere kjønnsgapet ytterligere i fremtiden.