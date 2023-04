Nintendo vil være på Gamescom 2023

HQ

I en tid da vi bare har hørt fravær og deretter kanselleringer, som det har vært E3 2023, har vi nå endelig gode nyheter for en annen av de viktige datoene for sommerarrangementene i videospill.

Gamescom har nettopp bekreftet at Nintendo vil delta på messen i Köln personlig. Selskapet hadde vært fraværende i nylige avtaler, både ansikt til ansikt og digitalt (det har vært fraværende siden 2018), men det ser ut til at det i år har gode grunner til å sette opp sin stand.

Logisk sett kan det være et oppmøte for å øke utgivelsene for andre halvdel av året, når jordskjelvet Tears of the Kingdom har gått. Men det er de som påpeker at den tyske messen ville være den ideelle innstillingen for å komme med en så viktig kunngjøring som etterfølgeren til Nintendo Switch.

Vi må vente til neste 23. august for å finne ut av det, når Gamescom 2023 begynner.