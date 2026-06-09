Nintendo viser de første minuttene av * Xenoblade Genesis*, som kommer i 2027

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Nintendo har endelig avslørt den etterlengtede fortsettelsen av Xenoblade Chronicles-serien, selv om det ser ut til at det denne gangen, i stedet for en oppfølger, er en ny begynnelse. Xenoblade Genesis tar oss med til et nytt land kalt Leukos, hvor Anima gjennomsyrer og former, gir liv (og død) til alt som eksisterer. Verdenen til Leukos er som en Halo-ring, og vi vil kunne utforske den på ryggen av fjærkledde reptiler, mens handlingen nok en gang berører de sentrale temaene antimilitarisme, medfølelse for andre og pliktfølelse.

Foreløpig vet vi ikke noen ytterligere detaljer om Xenoblade Genesis, men traileren som Nintendo viste i Direct får oss til å tro at Monolith Softs arbeid er ganske langt fremme på dette stadiet, og de har allerede bekreftet at det kommer i 2027.