Nintendo viser massevis av gameplay fra Splatoon Raiders

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Dagen har allerede vært ganske hektisk for Splatoon-fans. Vi har nettopp fått delt våre inntrykk etter å ha prøvespilt Splatoon Raiders, og dette skjedde akkurat da den dedikerte Direct-sendingen for spillet, som tidligere var lovet, begynte å bli sendt.

Med det siste i bakhodet har Nintendo nå nettopp vist frem rundt 20 minutter med spillopplevelse fra Splatoon Raiders, inkludert detaljerte glimt av kamp, utforsking, skattejakt, Amiibo-figurer, flerspiller, oppgradering, tilpasning av baser og mye mer.

Vi får møte de ulike typene Salmonider spillerne vil kjempe mot, inkludert Lesser-, Boss- og Seasoned-fiender, samtidig som vi lærer om de ulike stridsvognene du har til rådighet - alt fra Speed, Power og Tactical - som endrer spilldynamikken.

Dette kommer i tillegg til de tilgjengelige vanskelighetsgraden, som spenner fra den mest uformelle, kjent som "Tourist", den middels vanskelige "Raider" og den tøffeste varianten, "Survivalist". Til slutt ble programmet avsluttet med en avsløring av "Salmonid Relics", som er sjeldne skatter som låser opp "merkelige, skjulte krefter".

Selv om du kan se det meste av dette i aksjon i den fullstendige Direct-videoen nedenfor, vil hver Amiibo - for de som lurer på hva de tilbyr og hvem de skal forestille - gi nye antrekk til de respektive karakterene Shiver, Frye og Big Man, med separate Amiiboer for hver av dem som kan arrangeres slik at de ser ut som ett komplett diorama.

Når det gjelder lanseringsdatoen for Splatoon Raiders, vil den eksklusive Switch 2-tittelen ha premiere 23. juli, og forhåndsbestillinger er nå tilgjengelige.