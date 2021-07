Nintendo vurderer fortsatt flere minikonsoller

Da Nintendo slapp NES Classic Mini i 2016 fikk vi en liten smakebit av all elendigheten som senere skulle oppstå ved lanseringen av den nye konsollgenerasjonen. Såkalte scalpere kjøpte raskt så mange eksemplarer av retro-konsollen de klarte for å selge videre med fortjeneste, og siden Nintendo solgte konsollen som et begrenset produkt ble det raskt nesten umulig å få tak i.

Året etterpå oppgraderte Nintendo konseptet med Super Nintendo Classic Mini, som de heldigvis produserte i et langt større antall, men siden har de ikke sluppet noen flere minikonsoller. Det betyr imidlertid ikke at de aldri kommer til å lage flere.

VGC har oversatt en rapport fra et investormøte, der Nintendo-sjefen Shuntaro Furukawa ble spurt om muligheten for flere nyproduksjoner av klassiske konsoller. Han svarte:

"We always want our products to be played by people of all ages, from children to adults. In fact, after being in the video game business for many years, we believe that there is now a very wide range of generations who have adopted Nintendo consoles. We will continue to examine the possibility of offering classic content, such as with the NES and Super NES Classic Mini series, as well as our online services, as a way of communicating the appeal of our products to different generations."

Hvilken konsoll håper du eventuelt får en mini-behandling neste gang?