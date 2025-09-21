Nintendo Wii blir en del av RetroAchievements-katalogen neste år

HQ

2006 var bare ti år siden, ikke sant? Vi er alle fortsatt unge, og jeg betaler jo bare skatt for en vits uansett, ikke sant? Tiden er grusom, og den sniker seg fort innpå gamere. Neste år er det to tiår siden Nintendo slapp Wii løs på verden, og nå har RetroAchivements annonsert at den kommer til deres plattform.

Hvis du ikke vet hva RetroAchievements er, er det en online plattform som gir prestasjoner til spill og konsoller som ikke hadde dem gjennom emulering. Nintendo er som kjent ikke en fan av emulering, men de er sannsynligvis for opptatt med å stenge ned Switch-emulatorer til å bry seg om en 20 år gammel konsoll.

Nintendo Wii vil være tilgjengelig på RetroAchievements i mars neste år. Denne utgivelsesdatoen kan bli utsatt, men fansen vil sannsynligvis synes det er greit å vente litt hvis det betyr at noen gamle klassikere kan få nytt liv. Det er verdt å merke seg at den virtuelle konsollen ikke vil bli støttet av RetroAchievements.