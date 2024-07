HQ

Jeg storkoste meg da jeg testet Nintendo World Championships: NES Edition i forrige måned, mest takket være at jeg fikk dele det med 7 andre retro-elskere i nærmiljøet. Mens jeg da lurte på om dette kunne være sommerens "partyspill-underdog", har jeg nå vanskeligere for å definere det eksakte formålet, eller rommet, for denne hektiske, herlig irriterende hyllesten.

Så la oss prøve å være mer presise, hvis du i det hele tatt vurderer det til dine sosiale sammenkomster i disse varmere dager. Ja, det er noe du kan spille uformelt. Det er lett å forstå, med enkle 1-2-knappers NES-kontroller og ganske klare mål - til tider til og med dumme, vil noen si. Men nei, det er ikke for alle, med mindre de som ikke er kjent med 80-tallets arkaisme og rigiditet er villig til å få en dose av den gamle juicen, bli belært på den harde måten og mest sannsynlig frustrert i løpet av økten.

Nå er det beundringsverdig personlighet og hensikt i dette. Nintendo prøver ikke å gjøre opplevelsen for alle målgrupper i det hele tatt. Det er rettet mot både de nostalgiske spillerne som likte originalene, og for dem hvis nysgjerrighet og konkurranseinstinkt veier tyngre enn deres ellers skjøre tålmodighet. Så kanskje dette er en stor advarsel: vær advart og forberedt på at dette høyst sannsynlig vil gå både deg og alle andre på nervene. Det kan godt gå helt fint og gi mye moro hvis vi snakker om en lokal fest, men husk at dette ikke er Mario Partys eller Mario Karts rampete "urettferdighet".

Dette er en annonse:

Så som en komplementær tittel passer den virkelig til Nintendo Switchs katalog. Som beskrevet tidligere er det 150+ sekunder eller minutter lange utfordringer basert på 13 oldies, og da jeg prøvde å kritisere variasjonen i de valgte basisspillene, innså jeg at det er ganske bra som det er, med tanke på hvordan alt er bygget rundt speedrunning. Den store elefanten i rommet jeg savner er Tetris, men siden dette kun er førstepartsspill, og utfordringene i seg selv er varierte nok (både i hva du må gjøre og hvordan ulike kontroller og fysikk oppfører seg), vil jeg si at utvalget fremstår som helt greit og balansert, og det føles egentlig ikke som "pokker, enda en Mario-seksjon", selv om de fire første hovedutgavene fra det sideskrollende plattformspillet er tungt representert her.

Apropos fysikk, som du kanskje husker eller ikke husker, handler stort sett hver eneste utfordring om pikselperfekt knappetrykking og om overdrevet treghet. Ingenting gjorde livet ditt enklere den gangen, så du må finne punktet der Kirby berører bakken slik at den kan begynne å sprinte, beregne stegene som trengs for å gjøre et anstendig hopp i glatte Ice Climber (er aubergineutfordringen den mest irriterende?), eller mestre balansegangen mellom å få Samus til å hoppe vertikalt eller rulle-hoppe diagonalt i det originale Metroid-spillet.

Og at det starter "lett" er et bedrag, en felle. Vanskelighetsgradene går faktisk fra normal-svær-svær-legende, og allerede på normal tar det deg en haug med forsøk å få en "S". Og hva om det er helt greit med en "A" fordi jeg uansett får mynter til å låse opp de andre utfordringene? Greit, men å gå for en "S" her betyr mer enn den pikselperfekte tilfredsstillelsen: Det betyr også at du vil være godt trent for flerspillermodusene.

Dette er en annonse:

Og det er her Nintendo World Championships: NES Edition må jobbe for deg, for ellers vil det vare i et par dager hvis du bare spiller solo. Den aller beste tilnærmingen vil jeg si er, som forklart, lokalt med minst 5-6 villige venner. Hvis du ikke får det til, må du spille alene mot andre spilleres spøkelser eller mot deg selv for å oppnå høyest poengsum. Konkurranseinstinktet som ligger i tittelen er selvfølgelig til stede, men spillernes virtuelle natur bryter innlevelsen og utvanner spenningen som kommer fra rene liveopplevelser på nett, spesielt hvis du allerede har spilt lokalt.

Med andre ord er den battle royale-lignende overlevelsesmodusen godt designet, og du vil bli fristet til å krone sølv- og gulldivisjonene i de ukentlige utfordringene, med 8-4-2 "spillere" som speedrunner seg frem til en siste mann står igjen, men for meg føltes det litt for kunstig ettersom det ikke var noen menneskelig rival på den andre siden, bare deres skriptede resultater. Ja, dette forhindrer problemer med etterslep, og ja, det er sannsynligvis den smarteste løsningen, men likevel.

Og hvis du går for verdensmesterskapsmodus, registrerer du bare din høyest mulige poengsum i en håndfull av fem forhåndsvalgte utfordringer i uken, noe som riktignok forlenger tittelens varige appell, men som igjen ikke føles som en ren ansikt-til-ansikt-konkurranse.

Så jeg vil si at Nintendo World Championships: NES Edition er avhengig av din egen bakgrunn og omgangskrets. Lokal 8-spiller på samme store skjerm er fantastisk (og det faktum at du bare trenger én konsoll pluss hvor lett det er å samle 8 joy-cons nå for tiden), Legend-utfordringene er et stykke videospillhistorie (og strategiguidene deres er det beste mulige nikket til trykte magasiner), og utvalget er en nøyaktig reise gjennom Nintendos sene 80- og tidlige 90-tall, med respekt for smaken og til og med glitcher og framerate-dråper i disse perlene.

Men det er en del ting du må tenke på før du kaster deg ut i det, og etter min mening er de tidligere NES Remix til Wii U og 3DS mye bedre og morsommere enspilleropplevelser basert på klassikerne (som jeg nå etterspør på Switch). Men hvis du er fra min generasjon, eller hvis du vet at du kan samle noen retro-elskere, er det mer enn verdt prisen. Bare fortell dem at dette ikke er noe for sarte sjeler, for det vil sette selv hardcore-nervene dine på prøve.