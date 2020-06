Nintendo-misbruk skal ha rammet 300,000 brukere

Du ser på Annonser

I slutten av april bekreftet Nintendo at uatoriserte personer hadde fått tilgang til urovekkende mange spillerkontoer. Den gangen var sa de at antallet var omtrent 160,000 brukere, men det viser seg å være mye høyere.

Selskapet har nemlig lagt ut en ny oppdatering hvor vi får vite at alle personer som ble offer for misbruket har fått omstilt passordene sine og refundert eventuelle tap. Den dårlige nyheten er at antallet brukere dette gjelder har økt med 140,000, noe som betyr at det faktisk var rundt 300,000 medlemmer som ble påvirket. Uansett har heldigvis problemene altså blitt løst, så vi satser på at det ikke skjer igjen.