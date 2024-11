Nintendos Black Friday-salg er offisielt i full gang

HQ

Nylig rapporterte vi at Microsoft har sparket i gang sitt Black Friday-salg med flere virkelig gode rabatter på eldre klassikere, store AAA-titler og også overraskende nye spill. Nintendo ønsker tydeligvis ikke å bli overgått, og derfor er deres Black Friday-salg nå også i full gang.

Her er fem gode tilbud du ikke bør gå glipp av:



The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - 30 % avslag (£41.99 / €48,99)



Shovel Knight: Treasure Trove - 50% avslag (£17.99 / €19,99)



Super Mario Maker 2 - 33 % avslag (£ 33,29 / €39,99)



Disco Elysium: The Final Cut - 70 % avslag (£10,79 / €11,99)



The Messenger - 80 % avslag (£3,59 / €3,99)



Gå til denne lenken for å bla gjennom alle spillene som for øyeblikket er på salg. Bare sørg for at du ikke venter for lenge med å kjøpe, for salget avsluttes 1. desember.