Nintendos digitale inntekter var litt lavere enn i fjor

I sin første kvartalsrapport for regnskapsåret 2026 presenterte Nintendo spektakulære lanseringstall for etterfølgersystemet Nintendo Switch 2, samt hovedlanseringstittelen Mario Kart World. Mange av de 5,63 millioner eksemplarene Nintendo innrømmer ble solgt fra 5. juni til 30. juni, var nedlastningskoder til spillet som fulgte med konsollen, så man skulle tro at strategien med å øke det digitale spillsalget hadde fungert bra for selskapet. Vel, dette er bare delvis sant.

Vi sier dette fordi selskapet i tilleggsmateriale til Nintendo-aksjonærene erkjenner at det digitale salget har gått ned 13,5 % fra året før sammenlignet med samme kvartal i fjor. Det digitale salget utgjør fortsatt 59,3 % av det totale salget, så det er heller ikke en endring som opprører investorene i særlig grad. På den annen side er salget av Mario Kart World ikke regnet med i denne totalen (siden det er i en konsollpakke, er det bare inkludert i fortjenesten for maskinvaresalg), noe som også kan endre dette tallet.

Nedgangen i det digitale salget tilskrives svekkelsen av yen og også en nedgang i nedlastbart programvareinnhold. Alt i alt var det totale digitale salget mellom april og juni 2026 for Nintendo 69,8 milliarder yen, noe som tilsvarer mer enn 400 millioner euro.