Nintendos Doug Bowser tror vi er halvveis inn i Switch-konsollens livssyklus

Nintendo Switch ble lansert i mars 2017 og er dermed allerede godt over tre år gammel. Mange lurer på hvor lang livssyklusen til den populære konsollen blir, og nå har vi muligens fått en indikasjon på dette.

I et intervju med Polygon forteller Nintendo of America-presidenten Doug Bowser at han tror vi er halvveise inn i Switch-konsollens livssyklus. Det vil si at konsollen får en estimert levetid på cirka 7 år.

Om vi får en forbedret utgave av konsollen, slik som PlayStation 4 Pro og Xbox One X, vites fortsatt ikke, men vi blir overrasket om det ikke skjer. Nintendo har til og med visstnok bedt deres utviklere om å forberede 4K-oppdateringer til visse spill.