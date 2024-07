Nintendos fallgruver: Funksjonene Switch 2 ikke bør ha

HQ

Vi vet allerede at Nintendo jobber med en ny konsoll som skal erstatte Switch, og det er mange ønsker på nettet om hva konsollen bør tilby av digitale hestekrefter, unike funksjoner, forbedrede Pro-kontrollere, utvidet nettstøtte og mye mer.

Sannheten er imidlertid at jeg ikke tror Nintendo trenger å gjøre så mye i det hele tatt for å selge mye igjen, og den største trusselen er sannsynligvis Nintendo selv. Selskapet har en merkelig forkjærlighet for å innovere for enhver pris, noe som fører til merkelige beslutninger som slår aggressivt tilbake på dem, mens de i tilfeller der de definitivt trenger å bevege seg fremover, i stedet står hardnakket stille.

Så, som en snill sjel, har jeg bestemt meg for å hjelpe Nintendo litt ved ikke å ønske meg hva de bør gjøre for å maksimere Switch 2 - men ved å ønske meg hva de ikke bør gjøre. En anti-ønskeliste, om du vil. Her er den!

Behold vennekoder

Helt siden Xbox Live ble lansert i 2002, og siden det virkelig tok av i 2005 med Xbox 360, har Xbox-spillere enkelt kunnet legge til venner, sende meldinger til hvem de vil og invitere hverandre til en runde Halo eller to. Men ikke på Switch. For å sikre at Switch-eiere absolutt ikke blir kjent med andre med konsollen, er det lange koder som ingen husker, som kreves for å bli en venn. Og selv om du legger til en venn, er det knapt noen mulighet til å gjøre noe med det, for online-tjenesten er stendød. Her må alt bare kastes ut og gjøres om fra bunnen av.

Switch-hodetelefoner er helt overflødige

For de som ønsker å chatte med folk på nett, er det flere store hindringer som venter på Switch, ikke minst på grunn av de nevnte Friend Codes, men også andre begrensninger. Det å enkelt kunne snakke med hverandre er en selvfølge i dag, og Nintendo må tilby sin egen offisielle og enkle løsning som gjør det like enkelt å chatte med folk som det har vært for de to konkurrerende konsollene i snart 20 år.

Hvorfor ikke kalle den Switch U?

Du ler kanskje av det, men som du vet, var det akkurat det Nintendo siktet mot med etterfølgeren til Wii, som ble kalt Wii U. Lik i utseende og navn, men helt forskjellige systemer, noe som forvirret folk til et punkt der mange ikke engang skjønte at det var en ny konsoll. Jeg vet at jeg har skrevet dette før, men vi fikk til og med en telefon fra en panisk mor på en mandag i desember som lette etter en Wii U-skjerm til barna sine. Hun fant den bare sammen med konsollen, men den hadde hun allerede, så det var selve Wii U-skjermen hun trengte. Det er lett å le av det (ikke så lett!), og jeg måtte forklare at hun hadde tatt helt feil, men at det ikke var hennes feil, men Nintendos. Tydeligere navn og profil, slik at man skjønner at det er noe helt nytt.

Sats på en ny, frekk gimmick

Nintendo vil for enhver pris tilby noe nytt med konsollene sine, en funksjon som ingen andre har. Med Wii gjorde de faktisk en ganske god jobb med dette, men selv der ble det veldig overbrukt. Vi trengte absolutt ikke å riste som en galning på Wii for å spinne i Super Mario Galaxy eller gjøre triks i Mario Kart Wii - det hadde vært mer intuitivt å bare trykke på en knapp. Og for Nintendo 3DS hadde de fleste slått av 3D-grafikken. Selv en blockbuster som Switch har egentlig ikke veldig velbrukte funksjoner (Joy-Cons har for eksempel et IR-kamera). Nintendos maskinvare selger fordi spillene er så utrolig bra. Dropp gimmickene, rett og slett.

Sørg for å gi ut mange Switch-remastere

Sony ble kritisert for å gi ut mange remastere da PlayStation 5 ble lansert, mens Microsoft tilbød forbedrede versjoner gratis via enten gratis oppdateringer eller innebygde funksjoner i Xbox Series X. Men Nintendo er på et helt annet nivå enn Sony og elsker å selge nyutgivelser, hele Switch Online-tjenesten deres består utelukkende av spill mange av oss allerede har kjøpt den gangen, deretter til Wii Virtual Console-tjenesten og i en og annen samling - og nå betaler vi for dem igjen som et abonnement. Det er mulig å være mye mer sjenerøs her, vær så snill å ha det i bakhodet.

Hopp over bakoverkompatibiliteten

Dette er litt relatert til det ovennevnte om Switch-remastere. Tradisjonelt har Nintendo vært ganske gode på bakoverkompatibilitet via adaptere som Super Game Boy til Super Nintendo eller ekte støtte som Gamecube som fungerer med Wii og Wii U. Switch har solgt veldig mange spill, og selv om det absolutt kan være litt arbeid å lage en god emulator for så merkelig maskinvare, må det gjøres. Hvis enheten ikke har en kassettleser, er det også nødvendig med en adapter slik at overgangen mellom generasjonene blir smidig og brukervennlig.

Gå for floppy analoge spaker som lett går i stykker

Jeg jobber med dataspill og har klart å slite ut en kontroller i denne generasjonen. Det var en Xbox Series S/X-dito, der jeg brukte den både til PC og Xbox. PlayStation 5 har overlevd - mens jeg har byttet ut fire Joy-Cons, selv om jeg ikke engang spiller med dem så ofte (foretrekker Pro Controllers). Problemene med stick drift må virkelig gjennomgås og elimineres for godt. Kvalitet koster penger, men dette er virkelig noe som bør prioriteres.

Erstatt SD-kortteknologien med noe eget

Det er veldig enkelt å oppgradere lagringsplassen til både PS Vita og Xbox Series X/S. Det skyldes at de har såkalte proprietære formater, det vil si unike løsninger som bare fungerer for disse to - noe som igjen har ført til høye priser. Switch og PlayStation 5 har derimot standardløsninger, noe som betyr at du bare kan surfe til Prisjakt og kjøpe et passende SD-kort eller SSD for å få gigabyte til lave priser. Nintendo liker ofte sine egne løsninger, men her har de helt rett, og de bør definitivt ikke dribble med dette.

Analoge triggerknapper er virkelig overvurdert

Nintendo tar seg godt betalt for sin Pro Controller, men faktum er at den er flere nivåer dårligere enn både standardkontrolleren til Playstation 5 og Xbox Series X/S. For eksempel er tverrstangen ubrukelig, denne har også problemer med stick drift og mangler også analoge triggere. De som ser ut som triggere, er i stedet digitale knapper, noe som betyr at det ikke er mulig å justere hastigheten i dem i for eksempel racingspill. Pro Controller trenger en grundig overhaling, og ekte triggere må legges til (ikke minst for F-Zero, som kommer tilbake før eller senere).