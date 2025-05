Nintendos Genki-søksmål avslører når utviklingen av Nintendo Switch 2 begynte

HQ

Det er ingen hemmelighet at Nintendo hadde jobbet med den forestående Nintendo Switch 2 i ganske lang tid, spesielt når vi de siste ukene både fra offisielle kilder og fra lekkasjer og fabrikktrekk har kunnet bekrefte noen komponenter som det har gått rykter om i flere år, for eksempel Nvidias Tegra T239-brikke. Imidlertid har vi nå det nøyaktige vinduet der selskapet startet arbeidet med prosjektet.

Som vi rapporterte for flere måneder siden, har Nintendo endelig bestemt seg for å ta rettslige skritt mot Genki, selskapet som lager periferiutstyr lisensiert for Switch 2. Dokumenter vedlagt søksmålet som ble anlagt i California domstol indikerer at utviklingen begynte bare to år etter den opprinnelige lanseringen i 2017.

"Kort tid etter lanseringen av Nintendo Switch begynte Nintendo å planlegge sin etterfølgerkonsoll, med formell maskinvareutvikling som begynte rundt 2019."

En ganske langvarig utvikling som, antar vi, har tilpasset seg markedets variasjoner og forbrukernes behov.

Vi ser for oss at etter hvert som denne rettssaken mellom Nintendo og Genki skrider frem, vil vi få ny informasjon om utviklingen og utformingen av konsollen som ikke vil være tilgjengelig for offentligheten, slik det har skjedd i andre prosesser, for eksempel Microsofts kjøp av Activision Blizzard King.