Nintendos ledere har ikke enorme lønninger.

Hvor mye penger tjener egentlig sjefen for et av verdens største spillselskaper? I en nylig offentliggjort kvartalsrapport kan vi se at Nintendos øverste sjef, Shuntaro Furukawa, leder lønnsligaen med rundt 2,51 millioner dollar i årslønn. Like bak følger Shigeru Miyamoto, som har en årslønn tilsvarende 2,02 millioner dollar - absolutt ikke urimelig, spesielt ikke sammenlignet med andre ledere i bransjen.

Ser man på selskapets 2700 ansatte, er de også godt kompensert med en gjennomsnittlig årslønn på rundt 68 000 dollar, penger som Nintendo neppe har store problemer med å betale ut med tanke på de store inntektene i Switch-æraen.

Hva synes du om disse lønningene, virker de rimelige?