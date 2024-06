Nintendos mest kjente lekkasje forsvinner fra internett etter at kilden hans er avslørt

HQ

Innsidertilgang er ikke alltid den beste måten å finne ut det siste i bransjen på. Ja, vi har alle tidligere dratt nytte av å finne ut om ting før de ble offentliggjort, men det har også ført til at selskaper har tapt betydelig i gjennomslagskraft og markedsføring. Og det er fra den siden av problemet, for andre ganger er "kildene" feil, eller direkte bløff som har spredd seg raskt og deretter etterlatt et hav av tvil.

Det er noen som har satt seg fore å demontere strukturen med internettlekkasjer direkte, og det er ingen ringere enn Bloomberg-journalisten Jason Schreier. I løpet av bare noen få uker har han avslørt to av samfunnets mest kjente lekkasjer som har sluttet å operere direkte, nemlig Midori (kjent for sine lekkasjer om Sega og Atlus) og nå en sann legende blant Nintendo-fans, Pyoro.

I årevis ble det spekulert i at personen eller personene bak X-kontoen faktisk fikk informasjonen sin fra Nintendos eget backend-nettsted, og deres merittliste var nesten upåklagelig. Det var Schreier som, etter en utveksling av private meldinger på X, oppdaget at kilden var en Nintendo-ansatt. Ved å avsløre kilden sin i artikkelen har Pyoro brent broer og stengt kontoen.

Selv om lekkasjer alltid tilfører samtalen om kommende spillnyheter litt ekstra krydder, mener vi at den beste måten å holde seg informert på, selvsagt alltid er gjennom fagmediene.

Kommer du til å savne Pyoro?