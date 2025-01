Nintendos mystiske oppdatering på sosiale medier gir næring til Switch 2-spekulasjoner

HQ

Nintendo har skapt en storm på sosiale medier med et trekk som har fått alle til å snakke. Nylig oppdaterte selskapet banneret på sin japanske X-konto, med Mario og Luigi som peker mot en tom plass. Selv om det kan virke harmløst ved første øyekast, spekulerer fansen i at dette tomme rommet kan være et hint om Nintendo Switch 2.

Tidspunktet for oppdateringen har bare lagt bensin på bålet. Med en video av den nye konsollens design og tilbehør som allerede sirkulerer, virker denne subtile endringen i sosiale medier langt fra tilfeldig. Kan dette være opptakten til en offisiell kunngjøring?

Hva tror du - er dette bare lekne hint, eller gjør Nintendo seg klar til å avduke Switch 2?