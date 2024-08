Nintendos økonomiske resultater i det siste regnskapskvartalet er et bevis på Switchs utmattelse

HQ

I disse dager ser vi at store selskaper rapporterer til sine investorer og kunder med sine kvartalsrapporter. Nintendo gjorde det nettopp i morges, og resultatene er ikke så lyse som det Kyoto-baserte selskapet hadde håpet.

Overskuddet fra selskapets virksomhet gikk ned med 70,6 %, noe som fremgår av en nedgang i både maskinvaresalg, programvare (både førsteparts- og tredjeparts), og også i mobilvirksomheten og IP-markedet. Det er ikke bare et spørsmål om salg i seg selv, ettersom selskapet innrømmer at den fallende yen-kursen har rammet dem hardt. Til tross for de dårlige resultatene, sier Nintendo i rapporten at prognosene fortsatt er "stabile", og at deres førstepartspill har hatt en god start på livssyklusen.

Nintendo fokuserer på maskinvaresiden av virksomheten, og hadde som mål å nå 156 millioner Nintendo Switch-konsoller innen utgangen av regnskapsåret 31. mars 2025. Men de har ikke fått en god start på dette, og har solgt bare 2,1 millioner konsoller mellom 1. april og 30. juni 2024, en nedgang på 46,3 % sammenlignet med samme periode i fjor. Dette gir totalt 143 millioner solgte Nintendo Switch til dags dato.

Med slike motstridende uttalelser om fakta og tall, er det klart at dette regnskapsåret ikke vil være like lyst som tidligere. Rapporten gjentar imidlertid at det ikke vil bli gjort noen endringer i prognosene fra forrige rapport den 7. mai, så vi får se om Nintendo har noen triks i ermet for å tiltrekke seg nok spillere til å gjøre Nintendo Switch til den bestselgende konsollen i historien.