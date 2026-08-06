Nintendos store suksesser: Dette er de mest solgte spillene på Switch og Switch 2 frem til juni 2026

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Ja, i dag er dagen Nintendo offentliggjør sine kvartalsvise økonomiske resultater, og det betyr å fordype seg i Excel-regneark fulle av tall som til sammen utgjør millioner av eksemplarer og billioner av yen, før man konverterer dem til lokal valuta for å få et klart bilde av hvordan selskapet har klart seg ved starten av regnskapsåret 2027. Konklusjonen: Stabilt maskinvaresalg i sitt andre år og en betydelig økning i antall programvareutgivelser.

Men hva betyr dette for de mest etablerte seriene og titlene på både den «nye» Nintendo Switch 2 og Nintendo Switch? Vel, Nintendo har oppdatert listen over bestselgende titler for begge konsollene, og resultatene er virkelig imponerende.

Topp 10 bestselgende spill på Nintendo Switch



Mario Kart 8 Deluxe – 71,53 millioner

Animal Crossing: New Horizons - 50,29 millioner

Super Smash Bros. Ultimate – 38,14 millioner

Zelda: Breath of the Wild – 34,06 millioner

Super Mario Odyssey – 30,80 millioner

Pokémon Scarlet/Violet – 28,46 millioner

Pokémon Sword/Shield – 27,26 millioner

Zelda: Tears of the Kingdom – 22,71 millioner

Super Mario Party – 21,36 millioner

New Super Mario Bros. U Deluxe – 19,10 millioner



De 6 mest solgte spillene på Nintendo Switch 2



Mario Kart World – 15,39 millioner

Donkey Kong Bananza – 4,78 millioner

Pokémon Legends Z – A Switch 2 Edition – 3,99 millioner

Pokémon Pokopia – 3,68 millioner

Kirby Air Riders – 1,90 millioner

Super Mario Party Jamboree – Switch 2 Edition – 1,15 millioner



Det er to forskjellige poeng å trekke her. Det første – og grunnen til at jeg har listet opp de mest solgte titlene i denne rekkefølgen – er at spill utgitt til Nintendo Switch 1 fortsatt selger svært godt, selv i etterfølgerens tid. De 71 millionene eksemplarene av Mario Kart 8 Deluxe er virkelig bemerkelsesverdige (en økning på 480 000 eksemplarer sammenlignet med forrige kvartal), spesielt når man tar i betraktning at «etterfølgeren», «Mario Kart World», har solgt 15,39 millioner eksemplarer og solgte 690 000 eksemplarer i samme periode. Dette er ulike tilbud og forskjellige retninger innenfor samme franchise, som helt klart kan eksistere side om side uten å tråkke hverandre på tærne.

Den andre tittelen som er verdt å trekke frem, er * Animal Crossing: New Horizons*, som takket være sin «evergreen»-status på Nintendo Switch og et lite løft fra Nintendo Switch 2 Edition (pluss den lille gratisoppdateringen på Switch i tide til lanseringen av Switch 2), har passert 50-millionersgrensen i solgte eksemplarer (50,29 millioner). Selv om det ser ut til at livssimulatoren «Tomodachi Life: Living the Dream» i denne generasjonen vil være sjangerens flaggskip (med over åtte millioner solgte eksemplarer bare i det siste kvartalet), må vi ikke glemme serien eller fremtidige utgivelser og oppdateringer, da dette er en av Nintendos største tungvektere fra forrige generasjon, og det er usannsynlig at de vil la den gløden avta eller slukke.

Litt mindre imponerende er det at Donkey Kong Bananza har solgt «nesten» fem millioner eksemplarer. Det er 200 000 eksemplarer siden slutten av mars, men det føles litt magert, med tanke på at dette fortsatt er konsollens flaggskip innen «enkeltspillertitler». Pokémon (unntatt Pokémon Pokopia, som gjør det usedvanlig bra) må også være ganske bekymret, ettersom Pokémon Legends: Z-A ikke har klart å nå fire millioner solgte eksemplarer (mindre enn 50 000 siden 4. kvartal i regnskapsåret 26), og både Pokémon Scarlet og Violet samt Pokémon Sword og Shield har gått helt i stå, med henholdsvis 140 000 og 100 000 nye salg.

Det ser også ut til at dette er slutten for Kirby Air Riders, som knapt har solgt noen få tusen eksemplarer (anslått til rundt 20 000–30 000 eksemplarer i løpet av disse tre månedene), og det virker usannsynlig at Masahiro Sakurais nyeste tittel vil overstige to millioner eksemplarer i løpet av sin levetid.

Hva synes du om salgstallene for de mest populære Nintendo Switch- og Nintendo Switch 2-spillene i dag? Tror du noen av de kommende utgivelsene vil by på en overraskelse i de kommende salgstallene for dette regnskapsåret?