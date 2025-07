Nintendos Switch 2-forbudspolitikk hever øyenbrynene i Brasil

HQ

For to uker siden ble det rapportert at Nintendo hadde forbudt Switch 2 -enheter fra nettbruk etter at folk hadde forsøkt å bruke flash-kort som gjør det mulig å piratkopiere Switch -spill.

Dette gjør i praksis maskinvaren ubrukelig, ettersom det ikke er mulig å laste ned spill og oppdateringer, og heller ikke å starte fysiske spill som er lagret på såkalte Game-Key Cards. Få har blitt opprørt over dette, for det handler tross alt mest om at pirater indirekte bidrar til høyere prislapper på spill, men det betyr også at din Switch 2 kan bli vilkårlig stengt av Nintendo hvis du gjør noe de ikke liker.

Og selv om du ikke kjører piratkopierte spill, er det en sjanse for at du blir rammet likevel, fordi de som har ødelagt konsoller har klart å returnere dem på åpent kjøp slik at andre kunder har fått dem i stedet, eller solgt dem videre på bruktsider, uten mulighet for kompensasjon.

Det brasilianske Procon-SP, Consumer Protection and Defense Program i Sao Paulo, mener dette er et problem (takk IGN) og har nå bedt Nintendo om å fjerne denne muligheten fullstendig. Nintendo har mottatt dette kravet og vil svare innen 20 dager.

Vi kommer tilbake til saken når vi vet mer, og vi kan tenke oss at flere land og markeder kan komme til å følge etter i fremtiden. Spesielt EU har en tendens til å mislike denne typen løsninger.