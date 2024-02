Nintendos Switch-etterfølger er ikke forventet å selge mer enn originalen.

HQ

I år forventer vi stort sett alle at Nintendo skal avduke hva som kommer etter Switch. Det har vært en god periode for hybridkonsollen, men teknologien henger rett og slett ikke med i tiden og trenger en oppdatering.

Selv om vi alle ønsker oss en kraftigere Switch eller en ny konsoll fra Nintendo, forbereder analytikerne seg på et fall når det gjelder den økonomiske suksessen til den nye konsollen. I en rapport fra Bloomberg antydes det at den nye konsollen neppe vil bli like vellykket som forgjengeren.

"I våre femårige inntjeningsestimater ser vi ikke for oss at fortjenesten i løpet av neste generasjons maskinvaresyklus vil overgå toppfortjenesten i Nintendo Switch-syklusen. (Dette kan endre seg hvis maskinvaren) viser seg å være en ny konseptmaskinvare snarere enn en etterfølger på samme måte som Nintendo Switch", sier Minami Munakata i Goldman Sachs.

Det ser altså ut til at hvis Nintendo satser på et helt nytt konsept, er det en sjanse for at vi kan få se en ny fenomenal suksess, ellers kan vi forvente noe som ligner på Wii/Wii U-situasjonen, der spillerne kanskje ikke ser fordelen med å oppgradere til etterfølgeren.