Gamereactor

  •   Norsk

Medlemsinnlogging
Gamereactor
nyheter
Kirby and the Forgotten Land

Nintendos vekkerklokke kan nå spille musikk fra Kirby and the Forgotten Land

Fordi Kirby ærlig talt gjør alt bedre.

Abonner på vårt nyhetsbrev her!

* Påkrevd felt
HQ

Mange ble veldig overrasket i fjor da Nintendo helt ut av det blå annonserte og lanserte en vekkerklokke kalt Alarmo. Selv om det i utgangspunktet bare er en vekkerklokke, er den fylt med Nintendomusikk og -lyder og har funksjoner som skal hjelpe deg med å sovne og våkne lettere når den ringer.

Den ser ikke ut til å ha blitt noen stor suksess, men Nintendo fortsetter å jobbe med å forbedre den og har nå lansert nye alarmer og grafikk fra Kirby and the Forgotten Land. Hvis du er nysgjerrig, kan du lytte til lydene på Nintendos japanske nettsted.

Kirby and the Forgotten Land

Relaterte tekster

0
Kirby and the Forgotten LandScore

Kirby and the Forgotten Land
ANMELDELSE. Skrevet av Peter Alexander Holthe

Endelig har det faktisk skjedd! Kirby tar steget inn i den tredje dimensjonen. Kan dette nye perspektivet bringe noe nytt og spennende til den etablerte formelen? Eller burde Kirby holdt seg innenfor den todimensjonale rammen?



Loading next content