Nintendos vekkerklokke kan nå spille musikk fra Kirby and the Forgotten Land

Mange ble veldig overrasket i fjor da Nintendo helt ut av det blå annonserte og lanserte en vekkerklokke kalt Alarmo. Selv om det i utgangspunktet bare er en vekkerklokke, er den fylt med Nintendomusikk og -lyder og har funksjoner som skal hjelpe deg med å sovne og våkne lettere når den ringer.

Den ser ikke ut til å ha blitt noen stor suksess, men Nintendo fortsetter å jobbe med å forbedre den og har nå lansert nye alarmer og grafikk fra Kirby and the Forgotten Land. Hvis du er nysgjerrig, kan du lytte til lydene på Nintendos japanske nettsted.