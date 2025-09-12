Nintendos Virtual Boy-tillegg vil koste 100 dollar

HQ

Få ville ha gjettet at Nintendo ville blåse nytt liv i den mislykkede Virtual Boy, men det var akkurat det som ble bekreftet under dagens Direct. Selskapet kunngjorde at totalt 14 spill vil lanseres til systemet, inkludert blant annet Mario's Tennis, Galactic Pinball, Wario Land og V Tetris.

Mindre spennende er det imidlertid at du - ifølge Nintendo - ikke vil kunne spille disse spillene uten det nye dedikerte Virtual Boy-tilbehøret, som kommer i to former: en i plast og en i papp. Nå kjenner vi også prisen. På det amerikanske markedet vil tilbehøret koste 100 dollar for plastversjonen eller 25 dollar hvis du nøyer deg med pappmodellen.

Ikke akkurat billig, og det får deg nesten til å lure - halvt på spøk - på om Nintendo prøver å hente inn igjen de gamle tapene fra 1995. Virtual Boy ble tross alt en av Nintendos største kommersielle fiaskoer noensinne. Likevel er det morsomt å se konsollen tilbake i rampelyset, selv om det er verdt å sette spørsmålstegn ved at det kreves et kostbart plasttillegg for å få den fulle opplevelsen.