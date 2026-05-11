Nio byttet nettopp en million batteripakker på én uke

Batteriteknologien i elbiler er i seg selv annerledes enn å bare fylle bilen med bensin, men ved å øke ladehastigheten og størrelsen på batteripakkene har noen av de første frustrasjonene blitt redusert.

Den kinesiske produsenten Nio hadde imidlertid en helt annen idé. Hva om det fantes en "byttestasjon" i nærheten når batteripakken går tom, som kunne bytte ut den tomme batteripakken med en full på bare noen få sekunder?

Selv om det i utgangspunktet ble hånet, siden det ville kreve betydelig infrastruktur for å kunne tilby dette i stor skala, ser det ut til at Nio kan ha vært inne på noe. Som InsideEVs har rapportert, har Nio hevdet å ha byttet en million batteripakker på bare én uke, og de har nådd hele 100 millioner bytter siden initiativet ble født.

Femte generasjons byttestasjoner rulles ut i Kina, som også fortsatt står for de aller fleste av de 100 millioner byttene, men det er fortsatt en interessant teknologi, som ser ut til å vokse i popularitet i stedet for å falle i glemsel.

Vi tok en titt på en av Nios modeller i EV Hour for noen år siden, og det kan du se nedenfor.