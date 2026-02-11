Nio har nettopp utført 100 millioner batteribytter på elbiler

HQ

Mange potensielle elbileiere er fortsatt redde for de potensielt høye kostnadene forbundet med å bytte ut en gammel batteripakke etter hvert som elbilen eldes, og det er noen scenarier der denne frykten har vært berettiget.

Den kinesiske produsenten Nio løste dette ved å selge elbilmodellene sine med kun en leasingavtale på selve batteripakken, og deretter la brukerne bytte ut disse. Selv om denne ideen ikke fikk gjennomslag overalt, ser den ut til å ha gitt gjenklang.

Som InsideEVs rapporterer, holdt Nio-sjef og grunnlegger William Li nylig en livestream, hvor han bekreftet at de nettopp passerte 100 millioner byttete batterier.

Nio har 3790 byttestasjoner over hele verden, og selv om konseptet har blitt møtt med kritikk, spesielt på grunn av det store arealet som kreves for å bruke batteribytte som et reelt alternativ til lading, ser det ut til å være populært blant Nios eiere.