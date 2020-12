Nioh 2 ble nok det siste i serien

Du ser på Annonser

Jeg er ikke den eneste som har storkost meg med Nioh 2 i år, for Discord og kommentarfeltene viser at flere av dere har hatt mye moro med både originalen og oppfølgeren. Derfor er det trist å se at vi tydeligvis ikke får mer.

I et intervju med Famitsu sier nemlig Fumihiko Yasuda, regissøren av begge Nioh-spillene, at de sier seg ferdig med serien, og i stedet jobber med andre, nye prosjekter. Den gode nyheten er at Koei Tecmo fortsatt ønsker å fokusere på japansk kultur og historie, så det er i alle fall fortsatt en mulighet for at vi får noe som ligner på Nioh i fremtiden. Frem til da må vi nøye oss med utvidelsene og de kommende remasterene på PlayStation 5.