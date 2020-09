Nioh 2: Darkness in the Capital slippes om tre uker

Du ser på Annonser

Selv om flere av dere forhåpentligvis fortsatt har det veldig gøy med Nioh 2 og The Tengus's Disciple-utvidelsen er Team Ninja allerede klare for å gi oss nye utfordringer.

Nå kan studioet fortelle at Nioh 2s andre utvidelse, Darkness in the Capital, vil lanseres den 15. oktober, og som navnet indikerer går turen til Kyoto denne gangen. Nærmere bestemt til hvordan den var i Heian-perioden, så det venter nye bosser, Yokai, Guardian Spirits, ferdigheter, Ninjutsu, Onmyo-magi og sjelkjerner. Da sier det seg selv at vi selvsagt får noen nye våpen også, men nærmere informasjon om disse tingene skal komme nærmere lansering. Noen hint finner du uansett i bildene under.