Nioh 2 - siste forhåndstitt

Du ser på Annonser

I Souls-samfunnet har ikke Nioh det beste ryktet, dog klarte Team Ninja å introdusere mange spennende ideer i deres samurai-baserte Soulslike. Det var et spill hvor folk kjempet mot folk, det er i hvert fall slik produsenten Yosuke Hayashi forklarte det når han nylig holdt en presentasjon om hvordan det andre spillet har utviklet seg siden det første. Med Nioh 2 har Team Ninja endret fokus og, i følge deres egne uttalelser, skapp en mer dynamisk opplevelse. For åtte måneder siden, da vi spilte etterfølgerens lukkede beta, fikk vi ikke helt det inntrykket, men etter å ha sett progresjonen studioet har gjort med våre egne øyne forrige uke, har vårt inntrykk endret seg litt.

Siden vår første titt på spillet har en del justeringer blitt gjort, og den mest åpenbare er den tredje energi-måleren som du må holde øye med i slåsskamper. Hayashi sier selv at han tror at de som spiller Nioh 2 på samme måte som forgjengeren nå vil få det vanskelig. Hva han mener med det er at Team Ninja har troen på de nye "yokai"-ferdighetene som vi som en halvblods får mestre. Den seneste historietraileren utforsker spillets lore litt nærmere, hvor vi er en grotesk blanding av demon og menneske som befinner seg midt i en maktkamp i det føydale Japan.

Du slipper løs dine yokai-krefter ved hjelp av mystiske "soul cores" som sterkere fiender noen ganger dropper etter kamp. På in-game shrines kan du koble disse kjernene med din "spirit guardian". Om du har spilt det første spillet kjenner du nok til disse skapningene som hjelper deg med diverse evner, eller tilbyr passive fordeler som motstandsdyktighet mot spesifikke elementer eller attack-boostere. I Nioh 2 kan de også holde opptil tre kjerner, men du må være oppmerksom på mengden energi hver av dem bruker, for hvis totalen av de tre overgår din guardians "spirit level", vil du ikke kunne bruke alle under kamp.

Du ser på Annonser

Det originale Nioh, i likhet med hva Sekiro: Shadows Die Twice gjorde, la til en grunnleggende og viktig rytmemekanikk til sverdkampene som måtte følges for å mestre kampsystemet. I Nioh 2 er handlingene dine sterkt linket til hvordan du håndterer utholdenheten; slag, kontring og sidesprang bruker opp KI, og hvis du går tom for det blir du nødt til å trekke deg tilbake for å regenerere. De som tar seg en liten pustepause med R1 rett etter en kombo samler all KI-en som har blitt brukt, umiddelbart - som lar dem fortsette å spille aggressivt. Dog om du feiler på timingen blir du forsvarsløs.

Denne kampflyten bør du virkelig øve på, ellers er døden faktisk nesten helt sikker. Kampsystemet er ikke designet for å slå, for så å løpe, så det er viktig å holde på momentumet effektivt. For å gi spilleren en litt større mulighet til å dominere på slagmarken, innlemmer Nioh 2 disse yokai-evnene på en måte som lar oss kontre angrep uavhengig av vår KI, selv når vi bruker sterke motangrep som kan gi oss en fordel - noe som bør gjøre Nioh 2 mer overkommelig.

Vi fikk dessverre ikke muligheten til å prøve på fullversjonen av spillet denne gangen, og vi fikk kun prøve ett nivå. Kartets struktur er basert på samme oppsett som i det første spillet, så vi befant oss i ganske isolerte områder, hvorav noen kan utforskes vertikalt og byr på flere hemmeligheter. Etter å ha blitt overfalt et par ganger, tok oppdraget oss til en boss-kamp og mellomscener som fortsatte med å flette de diverse narrative trådene. Hvordan spillet fungerer utenfor disse oppdragene og hvilke andre systemer spillet byr på, vet vi fortsatt ingenting om.

Så, hva ellers er det Nioh 2 har å tilby? Det har et gigantisk ferdighetstre hvor vi kan oppgradere ferdighetene våre med diverse våpen og magityper (kalt "jutsus"). Vi så også noen flotte animasjoner for de forskjellige angrepskomboene, og de virker ganske ambisiøse, i hvert fall med tanken på alle de diverse våpentypene og hvordan de håndteres.

Våpenutvalget ser også ut til å ha vokst, men vi brydde oss ikke noe om tilpasningsmulighetene denne gangen - vi spilte et sted i den siste halvdelen av spillet, og på dette punktet var inventaret bare et forvirrende rot. Igjen, loot spiller en stor rolle, selv om en stor del av utstyret du finner umiddelbart kastes i søpla. Dessuten gir komplette utstyrssett bonuser som vil gjøre det mer fristende å utforske forskjellige builds.

Det er fortsatt fem uker til spillet lanseres på PS4, og etter dette siste preview-eventet har vi kun fått en liten smakebit. Nioh 2 vil minne mange om forgjengeren (og Dark Souls også) da det ikke er så store forskjeller. Samtidig er det noen signifikante endringer, spesielt de tidligere nevnte yokai-evnene, som kanskje er nok til at selv de mest utbrente fans returnerer. Vi trenger ikke å bekymre oss for mye om spillets kvalitet, for hva Team Ninja her leverer visuelt og mekanisk sett, når den samme høye standarden som originalen. Dog er vi litt bekymret for størrelsen på prosjektet, for hvis studioet har kommet med for mange nye systemer samtidig, vil dette gå utover spillets action? Det finner vi ut av i mars.