HQ

Det virker som om jeg er mer skuffet over Nioh 3 enn folk flest, så jeg er bare glad for å kunne si at Team Ninja vil fortsette å gjøre det de gjør best.

Jeg sier det fordi utgiveren Koei Tecmo har sendt meg en pressemelding som avslører at Nioh 3 har solgt mer enn 1 million eksemplarer siden det ble lansert for to uker siden, noe som gjør det til det raskest selgende spillet i serien. Dette betyr også at serien totalt har solgt mer enn 10 millioner eksemplarer.

Spillets suksess burde ikke komme som en stor overraskelse, ettersom selv demoen ble lastet ned av mer enn en million spillere før hele spillet ble lansert. Dette, i tillegg til de mange positive anmeldelsene som er fremhevet i traileren nedenfor, bidro definitivt til at Nioh 3 slo rekorder for serien.