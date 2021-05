Nioh, Jump Force og Streets of Rage 4 inntar PlayStation Now

Du ser på Annonser

Vi har altså godt inn i 2021 sin femte måned, noe som blant annet betyr at det er tid for å legge til noen ekstra spill i PlayStation Now. Mai sin trio er ikke verst heller.

Som overskriften avslører er det altså Nioh, Jump Force og Streets of Rage 4 som blir å finne på PlayStation Now fra og med i morgen. Mens førstnevnte blir der på ubestemt tid vil Jump Force forsvinne den 2. august mens Streets of Rage 4 slår seg ut den 1. november.