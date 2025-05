Nioh-serien når åtte millioner solgte eksemplarer

HQ

Team Ninja Nioh har nettopp kunngjort at Nioh-serien har nådd svimlende åtte millioner solgte eksemplarer globalt, noe som inkluderer både originalen fra 2017 og den fem år gamle oppfølgeren.

Nioh introduserte spillerne for William Adams, en irsk samurai som navigerte i et demonfylt Japan under den sene Sengoku-perioden, og oppfølgeren bygget videre på dette ved å introdusere en ny hovedperson, Hidechiyo, og utvide antall trekk.

For de som har gått glipp av oppfølgeren, eller som har lyst til å se serien på nytt, er den tilgjengelig for både PlayStation 4, PlayStation 5 og PC. Både separat, men også som en del av The Nioh Collection.

Dessverre har det ikke vært snakk om en tredje del i serien, til tross for suksessen. Og akkurat nå jobber Team Ninja som kjent med Ninja Gaiden 4 sammen med PlatinumGames.

Vil du ha en ny Nioh?