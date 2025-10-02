Nirvanas søksmål om naken baby avvist for andre gang

HQ

Et av tidenes mest berømte albumbilder er Nirvanas Nevermind, som viser en baby som svømmer helt naken i et basseng og tilsynelatende jager en dollarseddel på en fiskekrok. Bildet har blitt berømt og til og med litt beryktet på grunn av det faktum at den aktuelle babyen - som nå er voksen - har gått til sak mot Nirvana med påstand om at bildet er barnepornografi.

Spencer Elden, personen det gjelder, har tidligere gått til søksmål, men søksmålet ble avvist fordi dommeren ikke mente det var grunnlag for å si at det var pornografisk materiale av et spedbarn. Elden gikk deretter videre til et annet sted og sendte inn et nytt søksmål, som også nylig ble avvist.

Ifølge BBC News har dommer Fernando Olguin kommet frem til at søksmålet ikke har noe grunnlag, ettersom bildet det er snakk om ligner mer på et "familiebilde av et nakent barn som bader", enn noe eksplisitt og i strid med barnepornografiloven.

Elden hevder at bildet har påført ham personlig skade, mens Nirvana fortsetter å betrakte hans anstrengelser som en "meritless case" som har "stigma of false allegations".

