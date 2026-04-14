Nissan avslører radikalt redesignet Juke som elbil

Nissan Juke har vært med oss lenge, men nå tar den steget inn i en ny elektrisk æra gjennom et radikalt redesign.

Den nye Juke EV skal bygges i Storbritannia ved Nissans Sunderland-fabrikk, og er en viktig del av merkets satsing på elektrifisering i Europa, ifølge Auto Car.

Visuelt er det her ting blir interessant. Designet er sterkt inspirert av det ville Hyper Punk-konseptet, med skarpe overflater i origami-stil og et bevisst splittende utseende.

Under vil Juke bytte til en dedikert EV-plattform som deles med andre modeller, noe som sannsynligvis gir et større fotavtrykk og forbedret rekkevidde sammenlignet med dagens bil. Nøyaktige spesifikasjoner er fortsatt under wraps.

Produksjonen skal snart starte opp i forkant av et lanseringsvindu i 2026-2027.