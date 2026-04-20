Nissan bekrefter at nye GT-R ikke blir en elbil

Nylig avslørte vi at Nissan gjenoppliver GT-R etter å ha lagt den gamle modellen på beite for noen år siden.

De spesifiserte imidlertid ikke hva slags drivlinje denne nye modellen ville ha, noe som førte til spekulasjoner om at den kunne være en elbil - noe den absolutt ikke er.

I et sitat gitt til Motor1, sa administrerende direktør Ivan Espinosa dette :

"Jeg tror det vi har sett så langt er at elektriske sportsbiler ikke har vært veldig populære. Jeg tror de vil komme etter hvert som bedre batteriteknologi tar sitt neste sprang, men dagens litiumkjemi er ikke i stand til å produsere et produkt av GT-R-typen. Vi kommer ikke til å bruke batterier i neste generasjon. Aldri i verden."

Ikke forvent et rent bensin-comeback heller. Utslippsreguleringer betyr at den neste GT-R vil bli elektrifisert i en eller annen form, med et hybridoppsett, og noen spekulasjoner peker i retning av en V6-motor med to turboer og elektrisk assistanse.