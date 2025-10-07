Nissan setter en stopper for de nye elbilplanene, og bygger ny V6-plattform i stedet

HQ

Kort tid etter at Nissan-Honda-fusjonen gikk i vasken, annonserte den japanske bilgiganten at de hadde som mål å utvikle minst tre nye elbilmodeller, men disse planene er nå satt på vent og lagt i mølpose, ifølge Christian Meunier, administrerende direktør i Nissan of America.

Markedet er ikke sultent på flere elbiler nå, sier han, noe som betyr at de nå satser på å bygge nye biler med en hybridlinje, der en nyutviklet V6-motor vil bli supplert med batterier. Den første bilen med denne drivlinjen blir den nye Xterra, som vil bli lansert i 2028. Den nye Nissan Xterra vil bli bygget ved Nissans amerikanske fabrikk i Canton, Mississippi. Dette via Bloomberg.