Nissan skrinlegger amerikanske elbilplaner for å fokusere utelukkende på lastebiler

Mens det globale elbilsalget skyter i været, og har gjort det en stund, er USA fortsatt et stort unntak. På grunn av utløpet av en skatterabatt, og det som oppfattes som for høye inngangspriser, reverserer selskaper sine elbilplaner på det amerikanske markedet, blant dem Nissan.

Ifølge Automotive News har det japanske merket skrotet planene om å bygge to elbiler ved fabrikken i Canton, Mississippi, til tross for at de tidligere har forpliktet seg til å bruke rundt 500 millioner dollar på å gjøre den om til et knutepunkt for elbilproduksjon. I stedet vil fabrikken nå svinge hardt i motsatt retning: lastebiler og SUV-er med karosseri på ramme.

Og det ser ut til at Nissan også satser på robuste modeller, med en hel rekke modeller, inkludert en gjenopplivet Xterra, en ny generasjon Frontier-pickup og en SUV med tre rader med mer offroad-fokus. Nissan sier at dette er et resultat av "markedsforholdene, kundenes etterspørsel og en oppdatert strategi".

Dette kommer etter at det ble avslørt at Canton-fabrikken for tiden er underutnyttet, og produserer langt færre biler enn den er i stand til.