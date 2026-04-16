Nissans administrerende direktør bekrefter endelig at en ny GT-R er under utvikling

Nissan GT-R var en milepæl, og regnes generelt som en av de mest innflytelsesrike moderne sportsbilene, da den ble lansert i 2027 og produsert helt frem til 2025. Og en ny er offisielt på trappene.

Selskapets administrerende direktør har nå bekreftet at en ny GT-R offisielt er under utvikling, noe som markerer første gang prosjektet har blitt anerkjent på toppnivå. Detaljene er fortsatt hemmelige, men det er ikke bare en ny modell, eller en myk omstart - dette er en ny bil. Nissan sier at den neste GT-R vil beholde de "egenskapene den alltid har hatt", noe som betyr at den fortsatt vil være et skikkelig ytelsesflaggskip - om enn sannsynligvis med en eller annen form for hybrid drivlinje.

I tillegg til å endelig bekrefte planene for en ny GT-R, bekreftet konsernsjefen (gjennom Motor1) også at de aktivt vurderer å utvide sportsbilutvalget, og potensielt bringe tilbake rimeligere ytelsesmodeller ved siden av GT-R. Ingen detaljer ble delt, men selvfølgelig kan både en Skyline og en Silvia bli gjenopplivet.

Det er et bemerkelsesverdig skifte, spesielt ettersom mange merker trapper ned på entusiastbiler til fordel for SUV-er og elbiler. Vi trenger imidlertid fortsatt konkrete detaljer, så følg med.